Ереван обвинил Баку в подрыве усилий по деэскалации из-за учений в Карабахе

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил недовольство в связи с учениями в Карабахе, которые, по его мнению, подрывают усилия по деэскалации в регионе, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства по итогам его встречи с спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаару. Ранее в армянском МИД назвали турецко-азербайджанские учения в Лачинском районе препятствием для мира в Карабахе.

Глава МИД Армении подчеркнул, что незаконное присутствие азербайджанских ВС на суверенной территории Армении и проведение военных учений в зоне конфликта подрывают усилия по деэскалации в регионе. Министр также отметил необходимость сохранения режима прекращения огня, — говорится в сообщении.

В рамках встречи были затронуты вопросы полного и всеобъемлющего урегулирования Карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили о начале азербайджано-турецких тактических учений с боевой стрельбой в Лачинском районе. Учения проводятся в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве с целью налаживания взаимодействия при проведении боевых операций.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.