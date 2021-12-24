Азербайджан попросил Google убрать с карт армянские названия в Карабахе

МИД Азербайджана по дипломатическим каналам обратился в компанию Google c просьбой отказаться от использования армянских названий территорий в Карабахе, подконтрольных Баку, заявила официальный представитель ведомства Лейла Абдуллаева. Как известно, на настоящий момент названия городов и районов Карабаха указаны на азербайджанском и армянском языках.

Наряду с отображением в приложении Google Maps названий Карабахского региона Азербайджана на азербайджанском языке вопрос об указании поддельных названий на армянском языке был поднят по официальным дипломатическим каналам перед компанией Google, — сказала Абдуллаева.

Она отметила, что руководству компании было направлено письмо со списком «официальных географических названий».

Ранее Азербайджан направил России протест по дипломатическим каналам в связи с формулировкой в тендере по обеспечению миротворцев, размещённых в Карабахе. В Баку вызвало возмущение то, что в Минобороны РФ отнесли эту территорию к несуществующей «Республике Нагорный Карабах». В Москве тогда признали, что в документации госзакупки допущена ошибка.

Власти Азербайджана настойчиво подчёркивают, что территориальной единицы «Нагорный Карабах» не существует. Есть Карабахская экономическая зона, созданная на основе указа президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.