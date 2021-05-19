Азербайджан опроверг опасения США об угрозе терроризма в стране

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Основное тактическое подразделение Сил специальных операций ВМС США — «Морских котиков» — будут готовить к военным операциям России и Китая после изменения роли этого подразделения в американской военной доктрине. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на свои источники.

Эти изменения имеют значения, потому что мы готовимся к бою против настоящих, компетентных военных сил, а не против сборища фанатиков, — рассказал источник в подразделении в разговоре с изданием. Журналисты...