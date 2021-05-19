Азербайджан опроверг опасения США об угрозе терроризма в стране

Служба государственной безопасности Азербайджана заявила, что в стране не существует угрозы терроризма, вопреки утверждениям Госдепартамента США.
На официальной интернет-странице Государственного департамента путешествий Соединённых Штатов Америки гражданам США была представлена информация о коронавирусной инфекции COVID-19 и высоком риске террористической угрозы в Азербайджане. Указанная информация была распространена в азербайджанском сегменте соцсетей. В связи с этим заявляем, что подобная информация <...> не отражает действительности и является абсолютно необоснованной, — говорится в заявлении СГБ Азербайджана, распространённом 19 мая.
Ранее Госдепартамент США посоветовал своим гражданам не ездить в Азербайджан и Армению. Соединённые Штаты повысили свои рекомендации касательно поездок в Азербайджан до самого высокого уровня — 4 (красный). В Госдепе отметили, что причиной подобных заявлений является коронавирус, пограничная напряжённость и угроза терроризма. В предупреждении гражданам США рекомендуется избегать ненужных поездок на азербайджано-иранскую границу. Кроме того, в связи с недавними военными операциями настоятельно рекомендуется не ездить в Карабахский регион и прилегающие районы. Сообщается, что правительство США не может оказать экстренную помощь американским гражданам в Карабахе и прилегающих районах из-за ограниченного доступа.