Азербайджан обвинил Армению в публикации фейковых видеозаписей боёв

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Армения публикует старые видеозаписи боёв, выдавая их за новые, утверждают в Минобороны Азербайджана.

Военно-пропагандистская машина Армении, оказавшаяся в безвыходном положении после серии успешных боевых действий азербайджанской армии, начала масштабную провокацию в информационном пространстве, — заявил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргахлы журналистам РИА Новости.

По его словам, публикация фейковых видеозаписей нужна для того, чтобы «выдавать свои неудачи населению как успехи».

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили о «полном уничтожении» в Нагорном Карабахе третьего мотострелкового полка «Мартуни» ВС Армении. Полковник Даргахлы подчеркнул, что техника противника была разрушена, армянская сторона понесла большие потери.

Открытые боестолкновения возобновились в Нагорном Карабахе 27 сентября. Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил в телевизионном обращении, что Ереван обстрелял позиции азербайджанской армии на различных направлениях. Он подчеркнул, что последнее время провокации Армении носили регулярный характер.

NEWS.ru писал, что ни одна из территорий, занятых Азербайджаном в Нагорном Карабахе не была потеряна, вопреки заявлениям Армении. Об этом заявили в азербайджанском военном ведомстве.