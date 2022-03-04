Азаров рассказал о планах НАТО блокировать Калининград через Польшу

НАТО планировала блокировать Калининград с помощью польской армии, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя сложившуюся вокруг Украины ситуацию.

Есть убеждение, что этот план был разработан совместно с натовскими кураторами, так как американцы предварительно перебросили в Польшу около пяти тысяч своих солдат, плюс была ещё и польская армия — по замыслу они должны были блокировать калининградскую группировку, чтобы в случае чего она не смогла выдвинуться к атакованной территории Юго-Востока Украины, — заявил Азаров.

Он рассказал, что США нацелены на развязывание войны между Россией и Украиной. По его словам, сообщения о возможном «вторжении» представляют собой американскую провокацию. По его мнению, причиной является то, что Россия — чуть ли не единственная в мире страна, которая может уничтожить Штаты в случае прямого военного конфликта. Она представляет из себя серьёзного соперника, которого необходимо ликвидировать.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.