Ещё одной причиной остановки производства стало решение правительства временно прекратить выдачу лицензий на ввоз в Сирию запчастей, уточняет Al-Watan.

Siamco, a joint-venture Iranian-Syrian automobile manufacturer, had to stop work due to freeze of import licenses and funding problems; Siamco is looking for a financing option between Export Development Bank of Iran and Syrian Commercial Bank 17) https://t.co/cI7guyonMi