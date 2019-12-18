Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Завод сирийско-иранской автомобильной компании «Сиамко» под Дамаском прекратил работу из-за отсутствия финансирования.

Ещё одной причиной остановки производства стало решение правительства временно прекратить выдачу лицензий на ввоз в Сирию запчастей, уточняет Al-Watan.

По данным газеты, компания ищет альтернативные финансовые решения, чтобы восстановить работу. Информацию о приостановке производства на заводе опроверг портал Aliqtisadi. Журналистам онлайн-издания в пресс-службе Министерства промышленности заявили, что сборка автомобилей в течение 2019 года не прекращалась.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2018 года Адре начал работу завод по производству соков и газированных напитков под брендом «Sinalco». Инвестиции в создание производства составили около $2 млн.

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