https://static.news.ru/photo/5dcd4cf2-219c-11ea-8299-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Завод сирийско-иранской автомобильной компании «Сиамко» под Дамаском прекратил работу из-за отсутствия финансирования.

Ещё одной причиной остановки производства стало решение правительства временно прекратить выдачу лицензий на ввоз в Сирию запчастей, уточняет Al-Watan.

Siamco, a joint-venture Iranian-Syrian automobile manufacturer, had to stop work due to freeze of import licenses and funding problems; Siamco is looking for a financing option between Export Development Bank of Iran and Syrian Commercial Bank 17) https://t.co/cI7guyonMi — Albin Szakola (@AlbinSzakola) December 17, 2019

По данным газеты, компания ищет альтернативные финансовые решения, чтобы восстановить работу. Информацию о приостановке производства на заводе опроверг портал Aliqtisadi. Журналистам онлайн-издания в пресс-службе Министерства промышленности заявили, что сборка автомобилей в течение 2019 года не прекращалась.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2018 года Адре начал работу завод по производству соков и газированных напитков под брендом «Sinalco». Инвестиции в создание производства составили около $2 млн.