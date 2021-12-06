Автомобили Путина Aurus в Индии попали на видео

В Интернете появилось видео, на котором видно, как президент России Владимир Путин прибыл в Индию на переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Ролик в своем Telegram-канале опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. На кадрах запечатлено, как две машины президентского Aurus подъезжают к Хайдарабадскому дворцу.

Впоследствии из автомобиля с президентским штандартом и без номеров выходит Путин и жмёт руку Моди. 6 декабря произошла первая встреча между Россией и Индией на высшем уровне после переговоров на полях саммита БРИКС в Бразилии в ноябре 2019 года.

Кроме того, это вторая зарубежная поездка российского лидера с момента начала пандемии коронавируса. Посол России в Нью-Дели Николай Кудашев рассказал, что в ходе мероприятия между странами могут быть заключены договоры в сферах обороны, космоса, транспорта, науки и техники и образования.

Aurus является семейством автомобилей представительского и высшего класса. В линейку, помимо седана, входят лимузин, минивэн, кабриолет, вседорожник-кроссовер.

Ранее портал CAR.RU подготовил подборку автомобилей, которыми пользуется президент России Владимир Путин. Автопарк включает в себя модели ЗАЗ-968, ВАЗ-2106, Mercedes-Benz S600 Pullman Guard в кузове W140 и другие. Известно, что президент иногда лично садится за руль автомобиля.