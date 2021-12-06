18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Автомобили Путина Aurus в Индии попали на видео

17:06, 06 декабря 2021
Автомобили Путина Aurus в Индии попали на видео Фото: AFLO/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В Интернете появилось видео, на котором видно, как президент России Владимир Путин прибыл в Индию на переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Ролик в своем Telegram-канале опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. На кадрах запечатлено, как две машины президентского Aurus подъезжают к Хайдарабадскому дворцу.

Впоследствии из автомобиля с президентским штандартом и без номеров выходит Путин и жмёт руку Моди. 6 декабря произошла первая встреча между Россией и Индией на высшем уровне после переговоров на полях саммита БРИКС в Бразилии в ноябре 2019 года.

Кроме того, это вторая зарубежная поездка российского лидера с момента начала пандемии коронавируса. Посол России в Нью-Дели Николай Кудашев рассказал, что в ходе мероприятия между странами могут быть заключены договоры в сферах обороны, космоса, транспорта, науки и техники и образования.

Aurus является семейством автомобилей представительского и высшего класса. В линейку, помимо седана, входят лимузин, минивэн, кабриолет, вседорожник-кроссовер.

Ранее портал CAR.RU подготовил подборку автомобилей, которыми пользуется президент России Владимир Путин. Автопарк включает в себя модели ЗАЗ-968, ВАЗ-2106, Mercedes-Benz S600 Pullman Guard в кузове W140 и другие. Известно, что президент иногда лично садится за руль автомобиля.

В материале также называются модели ГАЗ-21, Lada 4×4 «Джунгли», желтый хэтчбек Lada Kalina, зелёная Vesta, мотоцикл с коляской «Урал» и премиальный автомобиль Aurus Senat. При этом отмечается, что в президентском гараже также числится некий «таинственный Volvo». За автопарком следит целый штат сотрудников.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео