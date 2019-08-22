Внедорожник Range Rover, принадлежащий бизнесмену Константину Згаре из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, после столкновения с электрокаром Tesla вылетел на пешеходную зону в центре Киева.
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Предприниматель из Донецка Константин Згара известен также как «владелец лошадей Януковича», так как занимается коневодством.
Ранее News.ru писал о том, что в Москве произошла авария на 37-м км МКАД. Столкнулись электромобиль Tesla и эвакуатор «ГАЗель». После столкновения иномарка влетела в отбойник, после чего загорелась.