https://static.news.ru/photo/7074ce6a-a35d-11e9-8b7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens /ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Внедорожник Range Rover, принадлежащий бизнесмену Константину Згаре из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, после столкновения с электрокаром Tesla вылетел на пешеходную зону в центре Киева.

По данным «24 канала» , в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали пять пешеходов и водитель Tesla.

Предприниматель из Донецка Константин Згара известен также как «владелец лошадей Януковича», так как занимается коневодством.

Ранее News.ru писал о том, что в Москве произошла авария на 37-м км МКАД. Столкнулись электромобиль Tesla и эвакуатор «ГАЗель». После столкновения иномарка влетела в отбойник, после чего загорелась.