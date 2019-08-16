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Корабль, направляющийся к повреждённой взрывом 8 августа морской платформе в Белом море, напомнил сотруднику Миддлберийского института международных исследований в Монтерее Энну Пеллегрино спасательное судно проекта 20180 «Звёздочка». Об этом он написал в Twitter.

Российский военный эксперт Павел Подвиг указывает, что «Звёздочка» фигурировала в слайде Минобороны России, в котором описывалось российское оружие «Судного дня» — многоцелевая океанская система «Статус-6», передаёт Lenta.ru. Представитель Миддлберийского института...