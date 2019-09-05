https://static.news.ru/photo/892a7872-cfe7-11e9-afaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пассажирский автобус с детьми попал в ДТП во Львовской области Украины. Один человек погиб, 14 получили травмы, включая 12 детей.

Авария произошла 4 сентября на автодороге Киев — Чоп в районе села Дидилов Каменка-Бугского района. Водитель микроавтобуса Mercedes Vito вылетел на встречку и врезался в легковой Volkswagen и автобус Neoplan, перевозивший детский танцевальный коллектив. В его салоне находились 49 несовершеннолетних.

В результате аварии скончался водитель микроавтобуса, гражданин Германии, сообщает пресс-служба областной полиции. Ведётся расследование.

Ранее News.ru писал о том, что в Москве на МКАД опрокинулся грузовой автомобиль. ДТП произошло на 91-м км МКАД. В результате аварии никто не пострадал. Из-за происшествия были перекрыты пять полос дороги из шести.