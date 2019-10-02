https://static.news.ru/photo/8878a852-e506-11e9-ac0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Justin Qian/Global Look Press

Глава МИД Австралии Марис Пейн заявила, что власти предложили США помощь в связи с расследованием предполагаемого «российского вмешательства» в американские выборы, потому что это дело соответствует интересам страны.

По её словам, Австралия помогает своему «ближайшему и наиболее важному союзнику», поэтому заявления о том, что Вашингтон втягивает Сидней в свои внутренние проблемы не соответствует действительности, передаёт « Росбалт ».

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в американские выборы началось после победы Дональда Трампа в ноябре 2016 года. В конце марта текущего года Минюст США обнародовал основные выводы расследования по «российскому делу», в ходе которого спецпрокурор Роберт Мюллер так и не нашёл сговора американского президента с Кремлём во время предвыборной кампании.

Ранее представитель правительства Австралии подтвердил, что президент США Дональд Трамп просил австралийского премьера Скотта Моррисона помочь со сбором информации о «российском расследовании» спецпрокурора Роберта Мюллера, писал News.ru.