Глава МИД Австралии Марис Пейн заявила, что власти предложили США помощь в связи с расследованием предполагаемого «российского вмешательства» в американские выборы, потому что это дело соответствует интересам страны.
По её словам, Австралия помогает своему «ближайшему и наиболее важному союзнику», поэтому заявления о том, что Вашингтон втягивает Сидней в свои внутренние проблемы не соответствует действительности, передаёт «
Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в американские выборы началось после победы Дональда Трампа в ноябре 2016 года. В конце марта текущего года Минюст США обнародовал основные выводы расследования по «российскому делу», в ходе которого спецпрокурор Роберт Мюллер так и не нашёл сговора американского президента с Кремлём во время предвыборной кампании.
Ранее представитель правительства Австралии подтвердил, что президент США Дональд Трамп просил австралийского премьера Скотта Моррисона помочь со сбором информации о «российском расследовании» спецпрокурора Роберта Мюллера, писал News.ru.
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