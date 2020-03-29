https://static.news.ru/photo/c0af0f8e-71a8-11ea-a758-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/Global Look Press

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон сообщил об усилении мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По его словам, власти приняли решение объявить запрет на собрание в общественных местах более двух человек. До этого размер групп не должен был превышать 10 человек.

Он также призвал граждан старше 70 лет оставаться дома, передаёт Sidney Morning Herald.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минздрава Австралии Грег Хант сообщил, что в стране наблюдаются первые признаки замедления темпов роста количества заражённых новой коронавирусной инфекцией.

На данный момент в мире выявлено более 671 тысячи случаев коронавируса. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч. Согласно последней информации, в России 1534 случая коронавирусной инфекции, из которых более тысячи приходится на долю Москвы. Выздоровели 64 человека, скончались — восемь.