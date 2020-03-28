https://static.news.ru/photo/2317fa70-717f-11ea-a24e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florent Rols/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первые признаки замедления темпов роста количества заражённых новой коронавирусной инфекцией зафиксированы в Австралии, заявил глава Минздрава страны Грег Хант.

По его словам, в течение всей прошедшей недели темп составлял около 25–30% в день, но за минувшие сутки он снизился до 13–15%.

Это ранний положительный знак, но у нас впереди много работы по обеспечению изоляции людей и соблюдению социальной дистанции, — отметил он.

Хант добавил, что за счёт жёстких ограничительных мер федерального правительства движение в крупных австралийских городах сократилось на 80%, а около 75% подростков перестали ходить в школу, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее в Австралии 21-летний парень «в шутку» покашлял на 71-летнюю сотрудницу полиции, заявив, что заражён коронавирусом. Инцидент произошёл в участке в городе Кофс-Харбор. Из-за случившегося здание пришлось закрыть.