В Австралии 21-летний парень «в шутку» покашлял на 71-летнюю сотрудницу полиции, заявив, что заражён коронавирусом. Инцидент произошёл в участке в городе Кофс-Харбор.
Из-за случившегося здание пришлось закрыть. Власти не нашли имени нарушителя общественного порядка в списках пациентов с новым вирусом.
Намеренно кашлял на женщину и утверждал, что инфицирован COVID-19, пока его друг снимал происходящее на видео, —
приводитReuters комментарий местных правоохранительных органов.
Молодому человеку предъявили обвинения и отпустили под залог. Заседание суда по делу назначено на 6 мая. В Австралии зарегистрировано более 2000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В Милане пьяная россиянка решила «повеселиться» и стала специально кашлять на стражей порядка. Полицейским пришлось обездвижить женщину, доставить в отделение и выписать штраф, писал NEWS.ru.
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