https://static.news.ru/photo/8af7954a-6e6b-11ea-b316-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florent Rols/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Австралии 21-летний парень «в шутку» покашлял на 71-летнюю сотрудницу полиции, заявив, что заражён коронавирусом. Инцидент произошёл в участке в городе Кофс-Харбор.

Из-за случившегося здание пришлось закрыть. Власти не нашли имени нарушителя общественного порядка в списках пациентов с новым вирусом.

Намеренно кашлял на женщину и утверждал, что инфицирован COVID-19, пока его друг снимал происходящее на видео, — приводит Reuters комментарий местных правоохранительных органов.

Молодому человеку предъявили обвинения и отпустили под залог. Заседание суда по делу назначено на 6 мая. В Австралии зарегистрировано более 2000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Милане пьяная россиянка решила «повеселиться» и стала специально кашлять на стражей порядка. Полицейским пришлось обездвижить женщину, доставить в отделение и выписать штраф, писал NEWS.ru.