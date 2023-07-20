Австралия объявила о новых санкциях против России Австралия ввела санкции против Москальковой, Турчака и Чернышенко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Москалькова

Австралия в очередной раз расширила санкции в отношении России и Белоруссии, в список внесены 10 граждан обеих стран и 35 российских организаций, передает ТАСС со ссылкой на главу МИД страны Пенни Вонг. В числе лиц, попавших под ограничения, — уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Наряду с ними в санкционный список включены вице-премьер Дмитрий Чернышенко, гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин и глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов. Что касается организаций, то, по словам Вонг, речь идет о предприятиях оборонного, технологического и энергетического секторов.

Это решение, принятое в тесной координации с нашими международными партнерами, должно оказать максимальное давление на тех граждан, которые прямо или косвенно поддерживают спецоперацию России на Украине, — пояснила глава австралийского МИД.

Ранее сообщалось, что санкционный список в отношении России расширила Великобритания. В него были включены министр просвещения Сергей Кравцов, губернатор Камчатки Владимир Солодов и министр культуры Ольга Любимова, а также детский лагерь «Артек» в Крыму. Причиной введения новых санкций Лондон назвал «принудительную депортацию украинских детей».