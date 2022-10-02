Австралия усилила санкции против России из-за референдума Австралия расширила санкционный список в отношении россиян из-за референдумов в Донбассе

Фото: Meissner/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Австралия ввела целевые финансовые санкции и запрет на въезд в страну против 28 граждан РФ. Это связано с проведением референдумов на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и части Запорожской областей. Об этом сообщает министр иностранный дел страны Пенни Вонг. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.

По заявлению министра, данные меры призваны усилить «решительный протест» Австралии. Таким образом Канберра намерена координировать действия в данном направлении со своими партнерами.

При этом список попавших под санкции россиян в заявлении на сайте не приводится.

США 30 сентября ввели новый пакет санкций в отношении России. Отмечается, что в него вошли десятки физических и юридических лиц. В общий санкционный список добавлены АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы», ЗАО «Модуль», ООО «Новострим», «Радиоавионика», ОАО «Светлогорскхимволокно» и другие предприятия и связанные с ними лица. Кроме того, под новые санкции попали вице-премьер России Александр Новак и члены Совета Федерации. Также под рестрикции подпали члены семей министра обороны Сергея Шойгу, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.