Австралия потребовала от КНР извинений за «отвратительное» фото солдата

https://static.news.ru/photo/b4a5fa62-32d8-11eb-a13d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Defence Australia/facebook.com

Австралия призвала Китай извиниться за фейковое фото австралийского солдата, держащего нож у горла афганского ребенка. Публикация была размещена на странице в Twitter представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

Как сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, власти уже связались с руководством КНР и с администрацией Twitter, чтобы добиться удаления изображения.

Австралия ждет извинений от правительства Китая за размещение этой отвратительной публикации, а также требует её немедленного удаления. Такой поступок в высшей степени возмутителен и ничем не может быть оправдан,- цитирует премьера ABC News.

Моррисон также добавил, что китайскому правительству должно быть стыдно за свои действия. По его мнению, напряжённость, которая существует между двумя странами, нужно снимать не таким способом.

Фото было опубликовано на фоне расследования военных преступлений, совершённых австралийским спецназом во время войны в Афганистане. Накануне судья штата Новый Южный Уэльс Пол Бреретон опубликовал доклад, в котором содержатся обвинения в 39 убийствах, а также нескольких случаях жестокости по отношению к безоружным людям и гражданским лицам со стороны военных, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, за фейк о коронавирусе на 20 тыс. рублей была оштрафована жительница Свердловской области. Публикацию ложной информации она объяснила желанием напугать общественность, чтобы люди соблюдали режим самоизоляции.