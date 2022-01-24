Австралия начала эвакуацию семей дипломатов с Украины

Власти Австралии начали эвакуацию семей дипломатов с Украины, возможности для оказания консульской помощи гражданам могут быть ограничены из-за обстановки в стране, сообщает газета The Sydney Morning Herald. МИД Австралии призвал воздержаться от поездок на Украину.

Австралийцы, которые решат остаться на Украине, должны пересмотреть свои планы с точки зрения личной безопасности, быть готовыми при необходимости найти безопасное укрытие на месте, поддерживать свою осведомлённость и зарегистрироваться в Министерстве иностранных дел и торговли, — говорится в сообщении.

По данным Sydney Morning Herald, сейчас на Украине находятся 1,4 тыс. австралийцев.

Ранее Госдепартамент США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипломатического персонала, а также членов семей дипломатов из посольства на Украине. Американским гражданам на Украине уже сейчас рекомендовали рассмотреть варианты отъезда за свой счёт.

Также на фоне якобы возможного обострения ситуации на Украине эвакуацию своих сотрудников начал МИД Великобритании.

Комментируя сведения об эвакуации с Украины дипломатов иностранных государств, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что рост напряжённости в сфере безопасности обусловлен в том числе «информационной истерикой», вбросами, а также конкретными действиями со стороны США и НАТО.