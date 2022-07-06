Австралийского премьер-министра раскритиковали за визит на Украину

Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе раскритиковали жители страны, а также политики за то, что глава правительства отсутствовал во время наводнений на восточном побережье. В это время австралийский лидер находился с визитом в Европе, где встретился в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Многие отметили, что премьер-министр нарушил собственные предвыборные обещания, пишут «Известия».

Игра в международную политику для главы нового правительства оказалась важнее предвыборных обещаний сфокусироваться на внутренних проблемах и стихийного бедствия в самом густонаселённом регионе Австралии, — заявил бывший министр кабинета Скотт Джон Моррисон.

Отмечается, что из-за визита на Украину всё электронное оборудование его делегации было отключено «в интересах национальной безопасности», по этой причине о бедствиях в своей стране глава государства узнал лишь спустя два дня.

Журналист Збынек Петрачек ранее заявил, что Литва выставила себя на посмешище из-за реакции Евросоюза на ситуацию с ограничением транзита в Калининград. Он указал на то, что Брюссель не стал поддерживать решение Вильнюса об одностороннем ограничении транзита через свою территорию. По его словам, Европа планирует принять компромиссное решение по данному вопросу. Он добавил, что Европа «песочит» Литву за это решение.