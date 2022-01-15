Австралийский регулятор рекомендовал правительству признать «Спутник V»

Австралийское Управление терапевтических товаров (TGA) рекомендовало правительству страны признать российскую вакцину «Спутник V». Прививки, сделанные ею иностранцами, прибывающими в страну, станут признаваться наравне с другими вакцинами, сообщается на сайте TGA .

TGA постановляет, что вакцина против COVID-19 [российского] центра им. [Н. Ф.] Гамалеи «Спутник V» будет признана для подтверждения статуса вакцинации прибывших путешественников, — отмечается в сообщении.

На минувшей неделе благодаря содействию посольства Австралии в Москве в TGA получили от РФ дополнительную информацию о вакцине. В частности, что она «обеспечивает защиту» и снижает вероятность заражения коронавирусом. Регулятор отметил, что «Спутник V» показал среднюю эффективность не ниже 89% против заражения и 98–100% при защите от тяжёлого течения COVID-19.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе «Спутник V» давно бы признали, если бы вакцину оценивали с медицинской точки зрения, заявил депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Пётр Быстрон. По его словам, препарат не одобряют по экономическим причинам, имеют место и политические факторы.