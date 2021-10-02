Австралийский город побил рекорд по числу дней в карантине из-за COVID-19

Австралийский город Мельбурн стал рекордсменом по количеству дней, проведённых в карантине из-за пандемии коронавируса. За два последних года жители столицы штата Виктория провели взаперти 246 дней. Об этом сообщает телеканал 9News. На втором месте антирейтинга оказалась столица Аргентины — Буэнос-Айрес.
Известно, что в 2020 году австралийцы
В Австралии за прошедшие сутки заразилось более двух тысяч человек. Эксперты отмечают, что для успешной борьбы с коронавирусом нужно ускорить темпы вакцинации. В противном случае так называемой четвёртой волны не удастся избежать.
Ранее стало известно, что коронавирус способен изменять внешность человека, об этом рассказала трихолог и дерматовенеролог клиники NACFF Татьяна Егорова. По словам эксперта, изменения касаются цвета волос людей, которые заразились инфекционным заболеванием. При этом Егорова добавила, что COVID-19 вызывает облысение волос и выпадение ногтей. Она предположила, что изменение цвета волос вызывает иммунная реакция пациента на коронавирус.