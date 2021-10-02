Австралийский город побил рекорд по числу дней в карантине из-за COVID-19

Австралийский город Мельбурн стал рекордсменом по количеству дней, проведённых в карантине из-за пандемии коронавируса. За два последних года жители столицы штата Виктория провели взаперти 246 дней. Об этом сообщает телеканал 9News. На втором месте антирейтинга оказалась столица Аргентины — Буэнос-Айрес.

Известно, что в 2020 году австралийцы провели на карантине 111 дней, при этом до ослабления всех ограничений должно пройти ещё несколько недель при условии, что волна заболеваний начнёт спадать. При этом в штате Виктория в ходе протестов местных жителей из-за ограничительных мер было арестовано 109 человек.

В Австралии за прошедшие сутки заразилось более двух тысяч человек. Эксперты отмечают, что для успешной борьбы с коронавирусом нужно ускорить темпы вакцинации. В противном случае так называемой четвёртой волны не удастся избежать.

Ранее стало известно, что коронавирус способен изменять внешность человека, об этом рассказала трихолог и дерматовенеролог клиники NACFF Татьяна Егорова. По словам эксперта, изменения касаются цвета волос людей, которые заразились инфекционным заболеванием. При этом Егорова добавила, что COVID-19 вызывает облысение волос и выпадение ногтей. Она предположила, что изменение цвета волос вызывает иммунная реакция пациента на коронавирус.