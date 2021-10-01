Коронавирус научился менять внешность людей

Коронавирус способен изменять внешность человека, об этом рассказала трихолог и дерматовенеролог клиники NACFF Татьяна Егорова. По словам эксперта, изменения касаются цвета волос людей, которые заразились инфекционным заболеванием. Об этом сообщает издание «Главред».

Одна пациентка после коронавируса начала становиться на два тона светлее, но структура волос не изменилась, эффект был только в цвете. Механизм воздействия коронавируса на организм человека ещё предстоит изучать в течение нескольких лет, — подчеркнула врач.

При этом Егорова добавила, что COVID-19 вызывает облысение волос и выпадение ногтей. Она предположила, что изменение цвета волос вызывает иммунная реакция пациента на коронавирус. Для подтверждения этого нужно собрать больше данных.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что россиян нужно жёстче наказывать за несоблюдение масочного режима. Он призвал увеличить штрафы и расширить просветительскую деятельность о необходимости ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах.