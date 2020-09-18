Австралийцу ампутировали гениталии из-за больничной инфекции

https://static.news.ru/photo/cba38fe8-fabd-11ea-a70d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yasin Akgu/dpa

Мужчина подал в суд на больницу после того, как ему ампутировали половой орган после заражения плотоядными бактериями.

70-летний мужчина из Шеппартона, штат Виктория, утверждает, что больница Гоулберн-Вэлли не смогла вылечить его, когда он пожаловался на своё состояние. В своём иске Уэйн Гранди уточняет, что он заразился бактериальной инфекцией и некротизирующим фасциитом во время недельного пребывания в учреждении в апреле и мае 2018 года, передаёт Daily Mail.

Он также утверждает, что медики не вводили ему антибиотики в течение первых полутора суток после обнаружения инфекции и не перевели его в Королевскую больницу Мельбурна для специализированной терапии. Мужчина добавил в своём заявлении, что вследствие случившегося у него развились проблемы психологического характера, в том числе тревожное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство и депрессия.

Гранди требует, чтобы ему возместили затраты на лечение и компенсировали моральный ущерб. В больнице иск пока не прокомментировали.

Как писал NEWS.ru ранее, жительнице районного центра Новый Буг в Николаевской области Украины врачи местной больницы, проведя операцию её супругу, отдали прямо в операционном блоке мешок с его ампутированными ногами. Объяснили это медики тем, что денег на утилизацию такого рода отходов у стационара нет.