https://static.news.ru/photo/bbb9f2c4-5b4f-11ea-8efb-fa163e074e61_660.jpg Авианосец USS Eisenhower Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower через Гибралтарский пролив вошла в Средиземное море. На его борту находятся 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet.

Авианосец сопровождают два ракетных крейсера и три эсминца, сообщает «Интерфакс».

Издание отмечает, что группировка направляется в район Персидского залива. Она должна сменить ударную группу авианосца USS Harry S. Truman, но может «задержаться» у побережья Сирии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский авианосец Theodore Roosevelt признан самым защищённым в истории военным кораблём. Он оснащён 590 пусковыми шахтами и на нём размещены 44 истребителя. Экипаж корабля насчитывает пять тысяч человек. Его сопровождают пять ракетных эсминцев и ракетный крейсер, а также подводная лодка.