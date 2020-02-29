Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower через Гибралтарский пролив вошла в Средиземное море. На его борту находятся 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet.
Авианосец сопровождают два ракетных крейсера и три эсминца,
Издание отмечает, что группировка направляется в район Персидского залива. Она должна сменить ударную группу авианосца USS Harry S. Truman, но может «задержаться» у побережья Сирии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американский авианосец Theodore Roosevelt признан самым защищённым в истории военным кораблём. Он оснащён 590 пусковыми шахтами и на нём размещены 44 истребителя. Экипаж корабля насчитывает пять тысяч человек. Его сопровождают пять ракетных эсминцев и ракетный крейсер, а также подводная лодка.
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