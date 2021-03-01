Аваков ответил националистам, обозвавшим его чёртом

https://static.news.ru/photo/1c355474-7ac4-11eb-9528-96000091f725_660.jpg Фото: Арсен Аваков/facebook.com

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сравнил себя с ангелом в ответ на заявления протестующих националистов, что он чёрт.

Я вам скажу: может, Аваков ангел, что терпит это всё, в том числе такое обращение. Такое же тоже может быть, — цитирует его телеканал «1+1».

Аваков добавил, что его работа требует от него иногда быть твёрдым, иногда лиричным, иногда человечным, а часто жёстким. Поэтому он всегда советует своим починенным пропускать критику мимо ушей и делать своё дело, «а потом разберёмся».

Ранее Аваков заявил, что Харьков всегда был «ментовским городом», поэтому там не будут править «националисты, бандюки и боковые авторитеты». Таким образом он отреагировал на шествие, посвящённое 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Оно прошло 1 января в Киеве и других городах Украины.

Также он добавил, что бандиты и националисты никогда в Харькове ничего решать не будут. Аваков также сказал, что будет контролировать этот вопрос сам и если кто-то будет на что-то претендовать, «будет демонстративная неадекватная, несимметричная реакция», писал NEWS.ru.