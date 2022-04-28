AT: Индия удивила США отказом идти против России

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Соединённые Штаты поражены отказом Индии поддерживать антироссийские санкции, введённые Западом, пишет Asia Times. Отмечается, что с момента начала операции на Украине Нью-Дели усилил ведение торговли с Россией в национальных валютах. При этом Москва в статье называется «давним союзником» Индии.

Индия удивила Соединённые Штаты, отказавшись бросить своего давнего союзника Россию из-за украинского кризиса, — сказано в публикации.

Автор статьи указывает на унизительный отказ от дальнейшей борьбы за регион после ухода из Афганистана и противопоставляет этому своевременную отправку российских миротворцев в Казахстан для урегулирования беспорядков.

Китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин ранее заявил, что затягивание боевых действий на Украине может привести к крайне негативным последствиям и стать причиной войны во всей Европе. По словам эксперта, такое развитие событий станет огромным бедствием не только для всех европейских государств, но и для всего мира. Он добавил, что США «фактически сделали Украину членом НАТО», так как ни один участник Альянса не получал такую финансовую и военную помощь, которую получил Киев.