Астронавты NASA пришли в восторг от космонавта Роскосмоса Анны Кикиной Переводчица NASA Линд: астронавты оценили доброжелательность и чувство юмора Анны Кикиной

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Анна Кикина

Американские астронавты пришли в восторг от космонавта Роскосмоса Анны Кикиной, рассказала «Газете.Ru» переводчица NASA Татьяна Линд. По ее словам, коллеги из NASA оценили доброжелательность и чувство юмора россиянки.

Пожалуй, самое скромное слово — «восторг»! Анна действительно необыкновенный человек. Поставить себе цель и идти к ней, добиться исполнения своей мечты могут немногие, это заслуживает всяческого уважения. При этом она легкая в общении, очень доброжелательная, у нее прекрасное чувство юмора. Американцы умеют ценить эти качества, и она очень быстро тут стала «своей», — пояснила Линд.

Переводчица добавила, что в США не акцентируют особого внимания на поле, однако на МКС российская женщина-космонавт внесла «присущее, наверное, только ей обаяние и этим покорила всех».

В настоящее время на борту МКС находится российский экипаж в составе Дмитрия Петелина, Сергея Прокопьева и Анны Кикиной. Последняя стала первой из российских космонавтов, кто отправился на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках программы перекрёстных полётов между NASA и Роскосмосом. Россиянка, а также астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката перешли на борт Международной космической станции 7 октября. Экипаж будет находиться на МКС 145 суток.

Как сообщалось, в конце октября Кикина подстригла на МКС своего коллегу Дмитрия Петелина. Известно, что космонавт стригся в невесомости впервые. Для стрижки в космосе она использовала специальную машинку с прикрепленным шлангом, которая засасывает волоски, не дает им разлететься по космической станции и залететь в вентиляцию, которая из-за этого может выйти из строя. Кадры стрижки космонавты записали на видео.