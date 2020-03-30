Астрофизик из Австралии Даниэль Реардон был госпитализирован в Мельбурне после того, как у него в носу застряли четыре магнита. Учёный пытался создать устройство для борьбы с коронавирусом.
Мужчина решил сконструировать магнитное ожерелье, которое бы сигнализировало о том, что люди подносят руки слишком близко к лицу. Принцип его работы должен был походить на работу клипс на ушах.
Я присоединил магниты к мочкам ушей, а затем к ноздре. Все произошло, когда я присоединил магнит к другой ноздре, — рассказал мужчина журналистам.
Он попытался снять их, однако они примагнитились и застряли у него в носу. После этого мужчине пришлось обратиться в больницу. Медики извлекли три магнита из ноздрей мужчины, ещё один провалился ему в горло, однако астрофизик сумел выкашлять его,
NEWS.ru писал, что принц Чарльз вышел из самоизоляции после заражения коронавирусом. Он перестал соблюдать режим через семь дней после консультации с доктором.
Всего в мире коронавирусом заразились более 723 тысяч человек, более 33 тысяч скончались, были выписаны из больниц более 151 тысячи человек.
В России было зарегистрировано 1836 случаев заражения, 66 человек были выписаны из больниц, умерли более 9 человек. В Москве зарегистрировано 1226 случаев заболевания, выписаны 28 человек, 6 скончались.
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