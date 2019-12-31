https://static.news.ru/photo/bd62f06a-2bef-11ea-bafb-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Уничтожение группировок террористов является приоритетом для Сирии. Об этом заявил президент страны Башар Асад на встрече со старшим помощником министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи.

Военные действия против террористов продолжаются. Целью битвы, которую ведёт сирийская армия в Идлибе, является ликвидация очага терроризма, — сказал глава государства, чьи слова приводит агентство SANA.

По словам Асада, от сосредоточенных в этом регионе бандформирований исходит угроза безопасности для граждан Сирии.

Правительственные силы страны c 19 декабря освободили 46 населённых пунктов в южной части Идлиба. Согласно заявлению вооружённых сил республики, от террористов очищено более 320 квадратных километров.

Ранее NEWS.ru писал, что глава США Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в убийстве невинных жителей в провинции Идлиб. Он добавил, что «эту бойню» пытается остановить Турция.