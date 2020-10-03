Асад рассказал, что продолжал работать даже во время обстрелов Дамаска

https://static.news.ru/photo/6e661378-0558-11eb-ad3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Global Look Press

Президент Сирии Башар Асад рассказал, что в 2018 году, во время обстрелов Дамаска, не прекращал ходить на работу. Люди, по его словам, быстро свыкаются с существующими условиями.

Если бы вы приехали в Дамаск до 2018 года, то мы бы сидели в этом месте, а вокруг время от времени падали бы мины. Тогда каждый мог умереть — любой человек, который шёл пешком, ехал на автобусе или машине, направляясь на работу, — рассказал в интервью телеканалу «Звезда» Асад.

По его словам, жизнь в городе продолжалась даже во время миномётных обстрелов, так как «не было другого варианта».

Если бы человек спрятался, это бы означало, что террористы добились своего, — подчеркнул сирийский лидер.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп признался в том, что рассматривал возможность устранения сирийского президента Башара Асада в 2018 году. Впервые информация о том, что Трамп обсуждал возможность устранения сирийского президента после обвинений в том, что власти Сирии применяют химическое оружие против мирного населения, появилась в книге журналиста Боба Вудворда. Тогда, в 2018 году, Трамп отрицал, что подобная тема когда-либо поднималась.