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Арно ответил на присуждение первенства самого богатого человека

02:16, 18 июня 2021
Бернар Арно Бернар Арно Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Бернар Арно высказался, что думает по поводу присуждения ему звания самого богатого человека в мире. Основатель и президент Tod's заявил, что не планирует продавать свою корпорацию, пишет Fashionnetwork

Однако если такое решение когда-то и будет принято, то итальянская люксовая группа будет продана холдингу LVMH. Ему и так принадлежит 10% компании.

Отвечая на вопрос, значит ли это, что Tod's может быть продана LVMH, Диего Делла Валле, выступивший в рамках Financial Times Luxury Summit, заявил, что он верит в Бернара Арно. Глава компании уточнил, что ни у него, ни у членов его семьи на сегодняшний день нет намерения продавать Tod's.

Как сообщалось ранее, основатель американской компании Amazon Джефф Безос уступил своё первенство по званию самого богатого человека в мире. Им стал президент группы компаний LVMH, куда входят Louis Vuitton, Moet Hennessy, Бернар Арно.

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