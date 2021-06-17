Арно ответил на присуждение первенства самого богатого человека

https://static.news.ru/photo/ecc72e1c-cfc1-11eb-af2f-96000091f725_660.jpg Бернар Арно Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Бернар Арно высказался, что думает по поводу присуждения ему звания самого богатого человека в мире. Основатель и президент Tod's заявил, что не планирует продавать свою корпорацию, пишет Fashionnetwork

Однако если такое решение когда-то и будет принято , то итальянская люксовая группа будет продана холдингу LVMH. Ему и так принадлежит 10% компании.

Отвечая на вопрос, значит ли это, что Tod's может быть продана LVMH, Диего Делла Валле, выступивший в рамках Financial Times Luxury Summit, заявил, что он верит в Бернара Арно. Глава компании уточнил, что ни у него, ни у членов его семьи на сегодняшний день нет намерения продавать Tod's.

Как сообщалось ранее, основатель американской компании Amazon Джефф Безос уступил своё первенство по званию самого богатого человека в мире. Им стал президент группы компаний LVMH, куда входят Louis Vuitton, Moet Hennessy, Бернар Арно.