Арно ответил на присуждение первенства самого богатого человека

Бернар Арно высказался, что думает по поводу присуждения ему звания самого богатого человека в мире. Основатель и президент Tod's заявил, что не планирует продавать свою корпорацию, пишет Fashionnetwork
Однако если такое решение когда-то и будет
Отвечая на вопрос, значит ли это, что Tod's может быть продана LVMH, Диего Делла Валле, выступивший в рамках Financial Times Luxury Summit, заявил, что он верит в Бернара Арно. Глава компании уточнил, что ни у него, ни у членов его семьи на сегодняшний день нет намерения продавать Tod's.
Как сообщалось ранее, основатель американской компании Amazon Джефф Безос уступил своё первенство по званию самого богатого человека в мире. Им стал президент группы компаний LVMH, куда входят Louis Vuitton, Moet Hennessy, Бернар Арно.