Армию НАТО предупредили об имиджевых проблемах из-за Украины Депутат ГД Шхагошев: у армии НАТО могут возникнуть проблемы с имиджем из-за Украины

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Происходящее на Украине может привести Вооружённые силы НАТО к имиджевым проблемам, а в дальнейшем — и к проблемам в сфере обеспечения собственной безопасности. Об этом РИА Новости заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. По его словам, нечто подобное уже происходит с Вооружёнными силами США.

Ранее обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг написал о том, что ВС США столкнулись с недобором призывников, а имидж американской армии снизился. Такая ситуация может привести к тому, что американским властями необходимо будет либо сокращать численность армии, либо вводить всеобщий воинский обязательный призыв. Автор публикации подчеркнул, что последний вариант вызовет протест в обществе.

Россия сейчас противостоит не только США, но и всей организации НАТО. То, что сейчас началось в Штатах, — отказы добровольцев идти в армию, это коснется и стран НАТО. Самое страшное для армии США и стран Альянса в имиджевом плане и в вопросе обороноспособности еще впереди, — сказал российский депутат.

Он также добавил, что в дальнейшем имиджевые потери армий США и НАТО ещё больше увеличатся в связи с тем, что «специальная военная операция приобретёт окончательные контуры». По мнению Шхагошева, в первую очередь проблемы возникнут у территориально близких к России стран.

Согласно отчёту Пентагона, американская армия в текущем году будет укомплектована лишь на 75% от штатной численности, и эта тенденция будет усугубляться.