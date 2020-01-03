Вооружённые силы Швеции приостановили действие миссии военных инструкторов в Ираке из-за напряжённости, вызванной ликвидацией США иранского генерала Касема Сулеймани. Также своих офицеров из страны отзывает Дания.
О решении Стокгольма официальный представитель шведских ВС Кристина Сваан
Датское агентство Ritzaus Bureau
Шведская миссия военных инструкторов прибыла в Ирак по приглашению Багдада в 2015 году. 70 солдат и офицеров занимаются обучением иракских военных оказанию медпомощи, разминированию, химзащите и прочим подобным специализированным действиям.
Военнослужащие Дании постоянно находятся в ближневосточной стране с 2014 года. Не считая инструкторов, воинский контингент королевства состоит из почти 130 человек, они пока остаются в Ираке.
Как писал NEWS.ru, 3 января при ракетном ударе США по участку в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё ряд высокопоставленных иранских военных. Руководство Вооружённых сил Ирана предупредило о серьёзных последствиях, которые повлечёт эта акция. Американская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности, а гражданам США власти рекомендовали срочно покинуть Ирак.
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