https://static.news.ru/photo/6fc26196-2ede-11ea-a3cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: forsvarsmakten/facebook.com

Вооружённые силы Швеции приостановили действие миссии военных инструкторов в Ираке из-за напряжённости, вызванной ликвидацией США иранского генерала Касема Сулеймани. Также своих офицеров из страны отзывает Дания.

О решении Стокгольма официальный представитель шведских ВС Кристина Сваан сообщила изданию Expressen. Она отметила, что персонал миссии хорошо подготовлен, а участие в такой деятельности всегда подразумевает риск. Однако Сваан признала, что в настоящий момент работу военных инструкторов решено прекратить, так как в регионе «очень напряжённо».

Датское агентство Ritzaus Bureau информирует о временной приостановке участия Дании в работе миссии НАТО в Багдаде, в которой участвовало 10 офицеров. Также Копенгаген прекратил деятельность по подготовке солдат армии Ирака в рамках операции «Непоколебимая решимость».

Шведская миссия военных инструкторов прибыла в Ирак по приглашению Багдада в 2015 году. 70 солдат и офицеров занимаются обучением иракских военных оказанию медпомощи, разминированию, химзащите и прочим подобным специализированным действиям.

Военнослужащие Дании постоянно находятся в ближневосточной стране с 2014 года. Не считая инструкторов, воинский контингент королевства состоит из почти 130 человек, они пока остаются в Ираке.

Как писал NEWS.ru, 3 января при ракетном ударе США по участку в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё ряд высокопоставленных иранских военных. Руководство Вооружённых сил Ирана предупредило о серьёзных последствиях, которые повлечёт эта акция. Американская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности, а гражданам США власти рекомендовали срочно покинуть Ирак.