Армия России зимой может выйти к Харькову: новости СВО на вечер 3 октября Последние новости об СВО на Украине

Фото: РИА Новости

Первостепенной задачей российской армии перед грядущей зимой будет выход к окраинам Харькова, предположил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, если зима выдастся теплой, то ВС РФ будут активно обороняться, если же наступят суровые холода, то стоит ждать позиционных боев.

Минобороны РФ опубликовало свежую сводку о ходе СВО. За сутки на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком, Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли 665 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены три украинских танка, четыре боевые бронированные машины, два бронетранспортера, самоходная гаубица Caesar, артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы «Акация», три гаубицы Д-20, два орудия Д-30, гаубицы М119 и «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град». Средствами противовоздушной обороны были перехвачены два снаряда реактивной системы HIMARS и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, в районе Бурлацкого в ДНР была поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук». В Харькове на территории бронетанкового завода поражены ремонтные цеха техники ВСУ. Под Павлоградом в Днепропетровской области уничтожены цеха предприятия по выпуску ракетного топлива и взрывчатых веществ. В районе Купянска в Харьковской области уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ.

Около 11 часов утра дежурными силами ПВО над Белгородской областью были сбиты два украинских БПЛА и три снаряда реактивной системы залпового огня, сообщило Минобороны РФ. Еще один украинский беспилотник был уничтожен около 15 часов в небе над Брянской областью.

Украине все еще не хватает западного вооружения, поэтому ВСУ вынуждены менять тактику, сообщил CNN. По его данным, быстрые наступательные операции стали для Киева непозволительной роскошью, поэтому украинцы используют для продвижения небольшие группы мобильной пехоты по 10–15 человек.

Фото: МО Украины

С начала года в результате обстрелов со стороны ВСУ в Луганской Народной Республике погибли 56 мирных жителей, еще 170 человек получили ранения, сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова. По ее словам, с 1 января по 30 сентября, согласно данным управления Следственного комитета по ЛНР, зафиксирован 101 обстрел территории республики, впоследствии были разрушены и повреждены более 360 домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Бывший командир батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Денис Прокопенко, который был взят в плен российскими бойцами, затем обменян и вопреки договоренностям возвращен Турцией на Украину, вновь возглавил подразделение, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, сейчас Прокопенко занят подготовкой личного состава.

Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины, сообщила министр иностранных дел страны Элина Валтонен. По ее словам, в целом Хельсинки уже предоставил Киеву почти €2 млрд.

ВСУ применяют снаряды с отравляющими веществами в зоне СВО, поэтому российским военным нужно носить противогаз и специальную униформу, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Telegram-канал «Изнанка» показал кадры уничтожения колонны ВСУ с британским Challenger 2. По информации канала, ВС России подбили украинскую бронетехнику на Запорожском направлении.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Генштаб не планирует проводить дополнительную мобилизацию. По словам главы МО РФ, сейчас в армии достаточное количество военнослужащих.

Военкор Александр Коц рассказал, что ВСУ изменили тактику продвижения под Клещеевкой. По словам его источников, украинцы ровняют первую линию с землей артиллерией и минометами, после чего наблюдают с воздуха за результатом, а затем ждут, когда обороняющиеся «кончатся» или отойдут. Затем военные ВСУ «пешком» заходят на «лунный ландшафт» и быстро окапываются, сообщили с мест.

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