Армия наёмников: друг Трампа хотел укрепить «оборонку» Украины

Создатель известной в мире частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс, которого нередко относят к ближайшему кругу экс-президента Дональда Трампа, рассчитывал год назад создать на Украине отдельную армию наёмников. Об этом сообщил журнал Time. По его данным, Принс в то же время предлагал Киеву открыть производство боеприпасов и объединить авиационные и аэрокосмические предприятия страны в прибыльный консорциум. Несмотря на то что украинская «оборонка» могла оказаться под контролем американского инвестора, вопрос о том, был ли выгодным такой вариант для России, не так однозначен. В первую очередь, из-за личности «отца» ЧВК Blackwater.

Дональд Трамп Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выводы Time базируются на разговорах с отставными и действующими официальными лицами США и Украины, а также людьми из ближайшего окружения Принса. Они рассказали журналу, что в 2020 году основатель Blackwater рассчитывал создать новую ЧВК, пригласив туда украинских военнослужащих, имеющих опыт боевых действий на востоке. Однако это был только один элемент целого плана по перестройке украинского оборонно-промышленного комплекса. Принс хотел основать новый завод по производству боеприпасов, а также объединить местные авиационные и аэрокосмические компании в единый консорциум, который составил бы конкуренцию таким мировым гигантам, как Boeing и Airbus.

Основатель Blackwater делал ставку на свою близость к Трампу, поэтому победа на выборах президента США в 2020 году Джо Байдена смешала ему все карты. Впрочем, свои намерения Принс успел обсудить с бывшим помощником президента Украины Владимира Зеленского Игорем Новиковым. Тот подтвердил изданию факт беседы. Кроме того, «отец» известнейшей ЧВК опирался на контакты с бывшим народным депутатом Андреем Артеменко и внефракционным членом Рады Андреем Деркачом. Круг связей Принса несколько пугал киевский официоз: оба украинских политика фигурируют в расследовании, которое было открыто федеральной прокуратурой в штате Нью-Йорк. Разбирательство было начато с целью выяснить, предпринимали ли бывшие и действующие официальные лица Украины попытки повлиять на состоявшиеся в 2020 году американские выборы.

Страсти по «Мотор Сич»

Это не первый признак интереса Принса к украинской промышленности. Двумя годами ранее появились неофициальные данные, что он изучает варианты приобретения единственного на территории Украины предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». В частности, высокопоставленные источники издания The Wall Street Journal утверждали, что основатель Blackwater во второй половине 2019 года лично обсуждал перспективы потенциальной сделки с украинскими официальными лицами и даже посетил предприятие. Кроме того, ради переговоров о судьбе «Мотор Сич» Украину посещали поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор и помощник в американском оборонном ведомстве Дональд Уинтер. По данным журнала, Эрик Принс не был инициатором этой авантюры: за помощью к нему и к ещё одному предпринимателю Максу Полякову, владельцу Firefly Aerospace, обращался лично Трамп.

Причина попытки выкупить «Мотор Сич» кроется в геополитическом противостоянии между Вашингтоном и Пекином: администрация президента США намеревалась не допустить перехода украинского предприятия под контроль консорциума китайских компаний. В августе 2019 года директор по связям с общественностью «Мотор Сич» Анатолий Малыш в разговоре с украинским «Общественным ТВ» проинформировал, что китайские Skyrizon Aircraft и Xinwei Group подали в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявку на согласование сделки по приобретению свыше 50% акций. Инициативность китайцев привлекла внимание американской стороны. «Мотор Сич» является производителем авиадвигателей для вертолётов Ми-8, Ми-17, Ка-226, а также самолётов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130. США не хотели попадания техники в «плохие» руки.

Ан-70 wikimedia.org

С Blackwater и слухами

Безусловно, план Принса означал бы зависимость украинской «оборонки» от американского инвестора, чьё имя чаще всего ассоциируют с военными преступлениями его бывших подопечных. Однако, как ни парадоксально, в такой ситуации российская сторона смогла бы найти положительный момент. На Западе за основателем Blackwater прочно закрепилось реноме парламентёра в негласном диалоге между администрацией Трампа и Кремлём. Издание Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщало , что в январе 2017 года Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) организовали конфиденциальную встречу между Принсом и предполагаемыми доверенными лицами российского президента, чтобы установить канал обратной связи между странами, не привлекая лишнего внимания со стороны критиков идеи сотрудничества с Россией.

Онлайн-журнал Intercept в 2020 году утверждал, что Принс искал контакта с воюющими в Мозамбике и Ливии выходцами из России. По этим данным, основатель Blackwater активно интересовался деятельностью ЧВК Вагнера, которую критики Москвы часто называют кремлёвским проектом и едва ли не инструментом российской военной политики за рубежом. По данным Intercept, Принсу даже якобы удалось выйти на представителей этих «солдат удачи», в ходе беседы с которыми он предложил содействие в вооружённых конфликтах на Африканском континенте.

Принса часто обвиняют в том, что он якобы путает частные интересы с интересами американского государства, однако его предполагаемое намерение создать частную армию и оборонный консорциум на Украине могло бы создать удобный информационный фон для России.