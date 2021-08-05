Армения заявила о размещении пограничников из РФ на границе с Азербайджаном

↵Российские пограничники были размещены на границе Армении и Азербайджана в Тавушской области. Там ведётся строительство инфраструктуры для их пребывания. Об этом сообщили в армянском военном ведомстве.

Относительно распространённой в СМИ информации о присутствии российских военнослужащих в Тавушской области, в частности в посёлке Воскепар, сообщаем, что российские пограничники размещены в указанном районе и ведутся строительные работы по организации тыловой поддержки, помещения для пограничников, — говорится в сообщении.

Процесс размещения военных осуществляется в рамках сотрудничества двух стран, уточнили в военном ведомстве.

Ранее в МИД России заявили, что Москва выступает за реализацию трёхсторонних заявлений по Карабаху. Они являются приоритетными в рамках нормализации обстановки в зоне конфликта.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал, что в Баку не заинтересованы в напряжённости на границе с Арменией и выступают за дипломатическое решение конфликта.