Армения готова к демаркации границ с Азербайджаном при посредничестве РФ

Армения объявила о готовности к демаркации и делимитации границ с Азербайджаном, если к этому готов Баку. Об этом заявил в эфире Общественного телевидения Армении глава Совета безопасности страны Армен Григорян.

По словам Григоряна, страна готова к демаркации границ с Арменией. Он также напомнил, что ранее такую же готовность высказал Азербайджан, однако никаких позитивных сигналов на сей счёт Ереван не получал.

Если в Азербайджане есть серьёзная готовность, то, я думаю, мы можем двигаться вперёд и начать процесс демаркации и делимитации при посредничестве России. Мы можем прояснить этот вопрос, который существует между Арменией и Азербайджаном, и попробуем решить и все другие, — сказал Армен Григорян.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.