Аргентина отказалась принимать судно со сжиженным газом из России

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Власти Аргентины приняли решение заблокировать заход судна с российским сжиженным природным газом (СПГ) из-за международных санкций, рассказал министр экономики страны, кандидат в президенты Серхио Масса телеканалу C5N. По его словам, отказ также связан с уважением Аргентиной международных правил.

Мы приняли решение ввиду международных санкций, которые применяются по отношению к отдельным компаниям, заблокировать заход судна с СПГ происхождением из России, — заявил он в интервью.

Подчеркивается, что решение было принято совместно с аргентинской государственной нефтегазовой компанией Enarsa. По словам Массы, в случае, если бы корабль пропустили в порт, это было бы нарушением контракта.

Энергетическая компания Enagas ранее назвала Россию главным поставщиком газа в Испанию. Согласно статистическим данным, представленным в отчете компании, доля голубого топлива из РФ от общего объема импорта составила 26,8%. Всего за месяц Россия поставила сжиженный природный газ на сумму, эквивалентную 7673 ГВт/ч. Отмечается, что второе место в списке занял Алжир, направивший в Испанию 21% от общего объема СПГ. Третье место заняли США.