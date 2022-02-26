Аргентина и Бразилия отказались осуждать российскую операцию на Украине

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Украинские военные потеряли контроль над Станицей Луганской, Крымским и Марковкой в Луганской области, сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в Facebook. По его словам, Северодонецк в настоящий момент готовится к обороне.

К сожалению, временно оккупированные россиянами Станица Луганская, Крымское, Марковка, — написал он. Он добавил, что Северодонецк в настоящий момент готовится к обороне. Открыты бомбоубежища. Людей он призывает оставаться в укрытии....