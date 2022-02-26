Аргентина и Бразилия отказались осуждать российскую операцию на Украине
Антон Соловьев
Антон Соловьев
16:12, 26 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Представители Аргентины и Бразилии отказались подписать заявление стран - членов Организации американских государств (ОАГ), в котором осуждалась российская операция на Украине, об этом сообщает издание La Nacion. Представители двух крупнейших стран Южной Америки сообщили, что конфликт на Украине не входит в компетенцию организации.
Аргентина и Бразилия не стали подписывать заявление, так как они считает, что конфликт на Украине не находится в компетенции ОАГ, так как происходит на другом континенте, — передаёт издание.
24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Ранее Путин в ходе заседания Совета безопасности заявил, что украинские власти должны признать Крым территорией РФ и отказаться от возможности вступления в НАТО. Глава государства отметил, что основные боестолкновения российских военных происходят не с регулярными частями ВСУ, а с националистическими формированиями.