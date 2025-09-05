Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 16:07

Арестович оценил последствия возможного визита Зеленского в Москву

Арестович: приглашение Зеленского в Москву дает Украине уникальный шанс

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина может стать «уникальным шансом» для разрешения кризиса, заявил в своем Telegram-канале бывший советник офиса украинского лидера Алексей Арестович. По его словам, давно пора сесть за стол и начать решать застарелый вопрос «от самых его причин».

Приглашение Путиным Зеленского в Москву под «100 % гарантии безопасности» это вызов. Не приехать — поколебать имидж «не сбежавшего», стать «не поехавшим». Поехать — получить уникальный шанс, — подчеркнул Арестович.

Ранее бывший советник офиса украинского президента заявил, что Украина может сохранить свою государственность, признав нейтральный статус. Также это может стать возможным при установлении добрососедских отношений с Россией и Белоруссией. Арестович подчеркнул, что с экономической точки зрения для Украины наиболее перспективным направлением является роль «степного коридора», связывающего Россию, Центральную Азию, Закавказье и Европейский союз.

До этого Арестович высказал предположение о возможном исходе конфликта между Москвой и Киевом. По его мнению, наиболее вероятным сценарием будет замораживание конфликта по линии разграничения. Также он отметил, что в будущем могут состояться выборы и будут сделаны некоторые уступки.

