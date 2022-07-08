AP: главам МИД G20 не удалось договориться по ситуации на Украине

Фото: IMAGO/Thomas Imo/photothek.net/Global Look Press

Анналена Бэрбок на встрече с Ретно Марсуди

Главы МИД стран G20 в ходе встречи на Бали не сумели прийти к общему мнению относительно ситуации на Украине и борьбы с последствиями кризиса. Это вносит неопределенность в перспективы будущего сотрудничества на форуме, сообщает агентство Associated Press.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди отметила, что конфликт на Украине так или иначе затрагивался почти на всех двухсторонних контактах министров. Однако по окончании встречи она не смогла привести примеры каких-либо достигнутых договоренностей.

Консенсус остался недостижимым на фоне углубляющегося раскола между Востоком и Западом. <...> Не было сделано ни группового фото, не было выпущено итоговое коммюнике, как это делалось в предыдущие годы, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров досрочно покинет встречу в Индонезии. Отъезд министра происходит на фоне скандала с его прибытием на G20. Ряд западных политиков призывали бойкотировать Лаврова на саммите.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова посмеялась над зацикленностью зарубежных СМИ на этом бойкоте. По ее словам, они старались отработать эту тему любой ценой, даже рискую вызвать смех окружающих.