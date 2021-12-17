Антонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе Белоруссии

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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин предположил, что пятый президент Украины Пётр Порошенко попытается скрыться от украинского правосудия. Экс-глава государства может счесть возможным окольными путями через Турцию добраться до Москвы, отметил он в Facebook.

Порошенко, похоже, прочёл мой пост на ФБ (Facebook. — NEWS.ru) и быстро рванул в аэропорт. Рейс Киев — Стамбул. Оттуда на Москву? — говорится в его сообщении. Кузьмин прежде призывал...