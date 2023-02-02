Антонов: в посольстве США в Москве работают свыше 130 неграждан Штатов

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире программы «Большая игра» заявил, что США обходят запреты России по работе американской дипмиссии в Москве, где трудятся более 130 работников — неграждан США. Дипломат напомнил, что российской руководство после высылки своих дипломатов в середине апреля 2021 года запретило американской стороне нанимать на работу в посольства россиян.

Российские рестрикции полностью американцами не выполняются. Только по официальным данным сегодня в американском посольстве трудится более 130 так называемых административных работников, которые не являются гражданами США, — сказал Антонов.

Он добавил, что это одна из причин, по которой российские дипмиссии «не могут избавиться от дефицита своих кадров».

Ранее новая посол США в России Линн Трейси вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел РФ Сергею Рябкову. В ходе переговоров Рябков назвал «контрпродуктивной» политику США в отношении России и отметил, что это может привести к «серьезным негативным последствиям».

В посольстве США в РФ перечислили основные задачи Трейси на новом посту. В сообщении дипмиссии указали, что дипломат будет уделять особое внимание поддержанию диалога между Вашингтоном и Москвой и связей между народами двух стран.