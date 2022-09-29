Посольство России созывает экстренное заседание в СБ ООН

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Россия созывает внеочередное заседание Совета Безопасности ООН из-за инцидента с повреждением «Северных потоков», сообщается в Telegram-канале посольства РФ в США. При этом Москва настаивает на всестороннем и объективном изучении обстоятельств беспрецедентных атак на российские трубопроводы. Также в госоргане намекнули, что происшествие могло произойти по вине США: американские корабли были замечены рядом с российской инфраструктурой.

Со своей стороны настаиваем на необходимости всестороннего и объективного изучения обстоятельств беспрецедентных атак на российские трубопроводы. Для обсуждения этого вопроса Российская Федерация созывает внеочередное заседание СБ ООН, — сообщило посольство.

Отмечается, что американскому руководству экономически выгодно нанести вред проекту.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее напомнила пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер, что во время выступления президента США Джо Байдена от 7 февраля 2022 года звучала угроза именно «покончить» с газопроводом «Северный поток — 2». Так дипломат прокомментировала слова Жан-Пьер о том, что Байден якобы имел в виду, что трубопровод не введут в строй. Захарова отметила, что между словами «ввести» и «покончить» есть большая разница.