Антиковидные меры: европейцы и канадцы против ужесточения, тайцы — за него

Массовые протесты против мер, которые правительства тех или иных стран вводят для борьбы с пандемией коронавируса, приобретают масштабы всемирного движения. Вслед за Северной Америкой и Европой акции протеста начались в Таиланде, жители которого известны своей буддистской невозмутимостью.

На улицы Бангкока и других городов королевства вышли тысячи местных жителей. Однако в отличие от митингующих в Нидерландах, где акции протеста собрали 60 тысяч человек, или Канаде, где премьер-министра Джастина Трюдо забросали во вторник камнями, тайцы недовольны не излишне жёсткими мерами, а как раз наоборот.

Если канадского премьера атаковали противники принудительной вакцинации, на которой настаивает правительство либералов, а в Амстердаме (и ранее в Берлине) люди протестовали против ограничений на свободу передвижения, то участники демонстраций в Таиланде призывают к отставке правительства страны за то, что оно «проявило некомпетентность» в борьбе с пандемией и не приняло эффективных мер по обузданию коронавируса.

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Плохое администрирование противопандемийных мер — не единственная претензия подданных королевства к правительству Праюта Чан-Оча, но COVID-19 стал последней каплей, переполнившей чашу терпения тайцев. В стране с начала пандемии умерло более 12 тысяч человек. За один лишь вторник в стране зафиксировано более 13,8 тысячи новых заражений. За последние сутки число летальных исходов, по официальной таиландской статистике, выросло до 241.

Thailandâs daily Covid-19 caseload over the past 24 hours on Tuesday came in at 13,821, the lowest since July 22, but deaths had risen to 241. Of the new infections, 518 were found in prisons.



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Противоположное по вектору содержание «антиковидных» протестов на Западе и в Таиланде связано не с разностью национальных менталитетов, а с разной экономической ситуацией, сказал NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин.

Власти Таиланда ставят экономическое благополучие страны на первое место, а эпидемиологическое — только затем. Это не потому, что для них цифры ВВП важнее людей, а потому, что экономика этой страны очень сильно завязана на туризм. А для туриндустрии ограничение свободы передвижения означает быструю и неизбежную смерть. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог

Выбирая из двух зол меньшее, правительство Таиланда не вводит локдауны — напротив, оно постоянно анонсирует новые меры по повышению турпотока в страну, «презрев опасность» того, что туристы завезут с собой новые штаммы вируса (сегодня 93 процента заражений в Таиланде приходится на штамм «дельта»).

Ранее власти Таиланда начали пускать привитых российской вакциной «Спутник V» на острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина. Более того, несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, правительство Таиланда откроет Бангкок и ближайшие к нему туристические зоны для вакцинированных иностранных туристов без карантина с 1 октября.

Teera Noisakran/Global Look Press

Однако сами жители королевства воспринимают такие действия правительства в лучшем случае как неэффективность, в худшем — как преступную небрежность.

Люди в Таиланде несчастливы ровно от того, от чего они несчастливы на Западе, только с обратным знаком. Модуль же протестов и там и там одинаковый — граждане не хотят, чтобы кто-то распоряжался их жизнями, будь то в плане ограничения свобод или в плане свободы заразиться, — полагает социопсихолог.

При этом темпы вакцинации остаются низкими — тайцев не надо убеждать в полезности этой процедуры, но у властей не хватает ресурсов, чтобы обеспечить вакциной всё население страны.

Не имея возможности остановить распространение коронавируса медицинскими средствами, власти Таиланда пытаются хотя бы прекратить информационную «эпидемию». В начале августа в стране был введён запрет на публикацию сообщений, провоцирующих «общественный страх», — то есть так или иначе любую информацию, в которой упоминается COVID-19.

Масла в огонь подлило сделанное во вторник признание министра здравоохранения Анютин Чарнвиракул, что личные данные 16 миллионов пациентов утекли из базы данных министерства в свободный доступ.