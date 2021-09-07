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Антиковидные меры: европейцы и канадцы против ужесточения, тайцы — за него
Мир

Антиковидные меры: европейцы и канадцы против ужесточения, тайцы — за него

Запад есть Запад, Восток есть Восток: в Европе и Америке люди недовольны жёсткой антиковидной политикой, в Таиланде недовольны её излишней мягкостью
23:40, 07 сентября 2021
Фото: twitter.com/MayWongCNA
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Массовые протесты против мер, которые правительства тех или иных стран вводят для борьбы с пандемией коронавируса, приобретают масштабы всемирного движения. Вслед за Северной Америкой и Европой акции протеста начались в Таиланде, жители которого известны своей буддистской невозмутимостью.

На улицы Бангкока и других городов королевства вышли тысячи местных жителей. Однако в отличие от митингующих в Нидерландах, где акции протеста собрали 60 тысяч человек, или Канаде, где премьер-министра Джастина Трюдо забросали во вторник камнями, тайцы недовольны не излишне жёсткими мерами, а как раз наоборот.

Если канадского премьера атаковали противники принудительной вакцинации, на которой настаивает правительство либералов, а в Амстердаме (и ранее в Берлине) люди протестовали против ограничений на свободу передвижения, то участники демонстраций в Таиланде призывают к отставке правительства страны за то, что оно «проявило некомпетентность» в борьбе с пандемией и не приняло эффективных мер по обузданию коронавируса.

Антиковидные меры: европейцы и канадцы против ужесточения, тайцы — за негоtwitter.com/ghopwpsydheusu

Плохое администрирование противопандемийных мер — не единственная претензия подданных королевства к правительству Праюта Чан-Оча, но COVID-19 стал последней каплей, переполнившей чашу терпения тайцев. В стране с начала пандемии умерло более 12 тысяч человек. За один лишь вторник в стране зафиксировано более 13,8 тысячи новых заражений. За последние сутки число летальных исходов, по официальной таиландской статистике, выросло до 241.

Противоположное по вектору содержание «антиковидных» протестов на Западе и в Таиланде связано не с разностью национальных менталитетов, а с разной экономической ситуацией, сказал NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин.

Власти Таиланда ставят экономическое благополучие страны на первое место, а эпидемиологическое — только затем. Это не потому, что для них цифры ВВП важнее людей, а потому, что экономика этой страны очень сильно завязана на туризм. А для туриндустрии ограничение свободы передвижения означает быструю и неизбежную смерть.

Алексей Рощин

социальный психолог

Выбирая из двух зол меньшее, правительство Таиланда не вводит локдауны — напротив, оно постоянно анонсирует новые меры по повышению турпотока в страну, «презрев опасность» того, что туристы завезут с собой новые штаммы вируса (сегодня 93 процента заражений в Таиланде приходится на штамм «дельта»).

Ранее власти Таиланда начали пускать привитых российской вакциной «Спутник V» на острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина. Более того, несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, правительство Таиланда откроет Бангкок и ближайшие к нему туристические зоны для вакцинированных иностранных туристов без карантина с 1 октября.

Антиковидные меры: европейцы и канадцы против ужесточения, тайцы — за негоTeera Noisakran/Global Look Press

Однако сами жители королевства воспринимают такие действия правительства в лучшем случае как неэффективность, в худшем — как преступную небрежность.

Люди в Таиланде несчастливы ровно от того, от чего они несчастливы на Западе, только с обратным знаком. Модуль же протестов и там и там одинаковый — граждане не хотят, чтобы кто-то распоряжался их жизнями, будь то в плане ограничения свобод или в плане свободы заразиться, — полагает социопсихолог.

При этом темпы вакцинации остаются низкими — тайцев не надо убеждать в полезности этой процедуры, но у властей не хватает ресурсов, чтобы обеспечить вакциной всё население страны.

Не имея возможности остановить распространение коронавируса медицинскими средствами, власти Таиланда пытаются хотя бы прекратить информационную «эпидемию». В начале августа в стране был введён запрет на публикацию сообщений, провоцирующих «общественный страх», — то есть так или иначе любую информацию, в которой упоминается COVID-19.

Масла в огонь подлило сделанное во вторник признание министра здравоохранения Анютин Чарнвиракул, что личные данные 16 миллионов пациентов утекли из базы данных министерства в свободный доступ.

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