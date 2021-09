Антиковидные меры: европейцы и канадцы против ужесточения, тайцы — за него

На улицы Бангкока и других городов королевства вышли тысячи местных жителей. Однако в отличие от митингующих в Нидерландах, где акции протеста собрали 60 тысяч человек, или Канаде, где премьер-министра Джастина Трюдо забросали во вторник камнями, тайцы недовольны не излишне жёсткими мерами, а как раз наоборот.

Если канадского премьера атаковали противники принудительной вакцинации, на которой настаивает правительство либералов, а в Амстердаме (и ранее в Берлине) люди протестовали против ограничений на свободу передвижения, то участники демонстраций в Таиланде призывают к отставке правительства страны за то, что оно «проявило некомпетентность» в борьбе с пандемией и не приняло эффективных мер по обузданию коронавируса.

Плохое администрирование противопандемийных мер — не единственная претензия подданных королевства к правительству Праюта Чан-Оча, но COVID-19 стал последней каплей, переполнившей чашу терпения тайцев. В стране с начала пандемии умерло более 12 тысяч человек. За один лишь вторник в стране зафиксировано более 13,8 тысячи новых заражений. За последние сутки число летальных исходов, по официальной таиландской статистике, выросло до 241.