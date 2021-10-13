Анкара призвала Ереван передать Баку все карты минных полей в Карабахе

Армения в ближайшее время должна предпринять позитивные шаги по упрощению вопроса передачи карт минных полей, нормализации отношений сотрудничества и мира. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с американским бюро Report. Он также подчеркнул, что подобные действия помогут ускорить процесс восстановления Карабаха.

Армения должна в самые кратчайшие сроки передать Азербайджану все карты установленных на этих территориях мин. Ведь территории должны быть очищены от мин, чтобы люди не теряли жизни в родных краях. Родной Азербайджан никогда не был одинок, мы никогда не оставим Азербайджан в одиночестве. Пусть все знают об этом, — сказал Чавушоглу.

По его словам, на настоящий момент необходимо очистить территории от мин, которые были там установлены Арменией. Для этого, как он отметил, сегодня существует достаточно технологий.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от армянской стороны предоставить точные карты минных полей, так как переданные ранее соответствуют действительному расположению взрывоопасных объектов только на 25%. По его словам, речь идёт о сотнях тысяч мин, заложенных на перешедших под контроль Баку территориях.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.