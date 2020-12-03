Анкара надеется договориться с новой администрацией США по С-400

https://static.news.ru/photo/b83e07ce-3575-11eb-af29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турецкие власти надеются на то, что смогут уладить проблему С-400 с новой администрацией США. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган и американский президент Дональд Трамп «вели хороший диалог и имели откровенные отношения», однако эта проблема осталась неразрешённой.

Анкара предлагала создать рабочую группу по С-400 под эгидой НАТО. Руководство Альянса поддержало эту инициативу, но не пошло ей навстречу.

Всё, что нам нужно от текущей или будущей администрации, — принять участие в решении вопроса путём диалога вместо языка угроз и санкций, — цитирует министра РИА Новости.

Чавушоглу также отметил, что США предъявляют претензии Турции по С-400, хотя сами долгое время не продавали союзникам системы ПВО и отозвали комплексы Patriot, хотя турецкая сторона очень в них нуждалась.

Кризис в отношениях между Турцией и США начался в июле 2019 года. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от покупки российских систем С-400, предлагая взамен комплексы Patriot. Власти республики отказались идти на уступки. Тогда со стороны США последовали угрозы ввести санкции, а также лишить Турцию новых истребителей.

Ранее NEWS.ru писал, что Чавушоглу заявил о дальнейшем ухудшении отношений с США из-за С-400. По его словам, Вашингтон продолжает использовать язык санкций, что вредит взаимодействию в сфере обороны.