Американское оружие и технику продают на металлолом в Афганистане

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Американцы демонтируют свою часть находящейся в Афганистане авиабазы ​​Баграм, и всё, что они не забирают домой и не передают афганским военным, они уничтожают. Дело дошло до того, что ненужное снаряжение они сдают на металлолом.

В частности, в утиль пошли некоторые вездеходы, генераторы, гусеницы от танков. Теперь эти горы металла лежат на свалке. Всё, что американцы не способны унести с собой, они либо отдают афганским военным, либо стараются уничтожить. Поэтому технику, прежде чем выкинуть, стараются «повредить как можно сильнее», пишет Politico.

Они делают это в качестве меры безопасности, чтобы оборудование не попало в руки боевиков, — сказано в материале.

Американцы разозлили и разочаровали афганское население. Люди недовольны тем «наследством», которое оставили США: глубоко коррумпированное правительство и растущая нестабильность. Последняя может вылиться в новую жёсткую фазу гражданской войны, уточнило издание.

Владельцы свалок, на которые США сбрасывают утилизированное оружие и технику, недовольны тем, что они повреждены, ведь исправное снаряжение они могли бы продать подороже.

В Баграме, к северо-западу от Кабула, на других базах американские войска проводят инвентаризацию оборудования, которое будет возвращено Америке. Десятки тысяч металлических контейнеров длиной около шести метров отправляются грузовыми самолётами или автомобильным транспортом через Пакистан и Среднюю Азию. По данным за прошлую неделю, 60 транспортников с оборудованием уже покинули Афганистан.

Как писал ранее NEWS.ru со ссылкой на Wall Street Journal, войска США при выводе из Афганистана могут разместиться в странах Средней Азии. Это сохранит для Пентагона возможность быстро оказать поддержку Кабулу при нападении боевиков.