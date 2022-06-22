Американским полицейским запретили бегать за пьяницами WND: американским полицейским запретили бегать за теми, кто пил алкоголь на улице или нарушил правила парковки

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Полицейским в Чикаго (США) запретили бегать за преступниками, если они совершили проступки, класса «менее чем А», то есть нарушили правила парковки, например, или распивали алкоголь в общественном месте. Запрещено преследовать на своих двоих также хулиганов, которые совершили «простое нападение или вторжение на частную собственность», сообщило издание WND со ссылкой на главу полиции Чикаго Дэвида Брауна.

Воздействие на преступность было изучено, и мы можем сказать, что это сделало офицеров более безопасными, сделало жизнь населения более безопасной на протяжении последних 10 лет. Сотрудники департамента должны рассмотреть альтернативы пешему преследованию, если обстоятельства создают особенно высокий риск для сотрудников департамента или общественности, — сказал он на брифинге для журналистов.

Согласно новым правилам, офицер должен воздерживаться от преследования человека, если «преследуемое лицо явно вооружено огнестрельным оружием». Уклонение человека от беседы с полицией теперь не причина для полицейских преследовать его пешком. Офицерам запрещено идти или бежать за подозреваемым «исключительно на основании реакции человека на присутствие полиции».

В мае стрельба произошла в супермаркете американского города Буффало, штат Нью-Йорк. По меньшей мере девять человек в результате происшествия получили ранения.