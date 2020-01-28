Сотрудникам посольства Соединённых Штатов и их семьям временно запрещено посещать Старый город Иерусалима. Причиной стали призывы к демонстрациям.
Дипломаты не могут поехать на Храмовую гору и Западный берег, включая часть Мёртвого моря, Иерихон и Вифлеем. Кроме того, в диппредставительстве порекомендовали американским гражданам избегать мест массового скопления людей,
Ранее, как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп предложил способ урегулирования палестино-израильского конфликта. «Сделка века» предлагает признание израильских поселений на Западном берегу в обмен на создание Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал 28 января историческим днём.
По словам Трампа, «сделка» позволит палестинцам удвоить подконтрольные территории — сегодня они лишь де-юре принадлежат арабской администрации, но фактически заняты Израилем.
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