https://static.news.ru/photo/46f262a2-420c-11ea-9e47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saeed Qaq/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудникам посольства Соединённых Штатов и их семьям временно запрещено посещать Старый город Иерусалима. Причиной стали призывы к демонстрациям.

Дипломаты не могут поехать на Храмовую гору и Западный берег, включая часть Мёртвого моря, Иерихон и Вифлеем. Кроме того, в диппредставительстве порекомендовали американским гражданам избегать мест массового скопления людей, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп предложил способ урегулирования палестино-израильского конфликта. «Сделка века» предлагает признание израильских поселений на Западном берегу в обмен на создание Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал 28 января историческим днём.

По словам Трампа, «сделка» позволит палестинцам удвоить подконтрольные территории — сегодня они лишь де-юре принадлежат арабской администрации, но фактически заняты Израилем.